Esattamente come accade un anno fa anche oggi il Genoa sembra aver trovato in Rolando Mandragora il proprio sogno di mercato.



Formatosi nel settore giovanile rossoblù, il centrocampista campano ha respirato per la prima volta l'aria del grande calcio proprio con la maglia del club più antico d'italia, debuttando in Serie A a 17 anni contro la Juventus nell'autunno 2014. Gli stessi bianconeri nell'estate successiva lo acquistarono per poi mandarlo in prestito prima due anni a Pescara poi un'altra stagione a Crotone.



Ora, approfittando del canale preferenziale aperto con la Vecchia Signora durante la trattativa per portare a Torino Mattia Perin, la dirigenza genoana sta fortemente riprovando a far tornare all'ovile il ventenne mediano, seppur soltanto a titolo temporaneo. Una destinazione che Mandragora accetterebbe di buon grado anche se, secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, su di lui è forte l'interesse anche di Atalanta e Cagliari, due società storicamente molto amiche dei bianconeri che potrebbero beffare il Grifone esattamente come fece il Crotone un anno fa.