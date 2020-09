Il nome di Marko Pjaca torna prepotentemente di moda in casa Genoa.



Il club rossoblù, più volte vicino al trequarti croato in passato, avrebbe nuovamente bussato alla porte della Juventus per ottenere il prestito del giocatore.



Il 25enne di Zagabria, rientrato in campo a febbraio dopo l'ennesimo infortunio, ha trascorso la seconda parte della passata stagione all'Anderlecht giocando però appena 4 partite e segnando un gol prima dell'arrivo del blocco imposto dall'emergenza coronavirus.



Rientrato a Torino in estate nel suo futuro c'è nuovamente un trasferimento temporaneo, il quarto della sua parentesi bianconera dopo quelli allo Schalke e alla Fiorentina, oltre alla già citata avventura in Belgio. Il Genoa, secondo Sky Sport, si sarebbe fatto avanti con l'idea di regalare a Rolando Maran un talento cristallino ma anche molto fragile.