Nicolò Rovella non si sposterà dal Genoa prima di giugno. Queste almeno sono le intenzioni del club ligure.



Malgrado i recenti tentativi della Juventus di portarlo a Torino con sei mesi d'anticipo rispetto a quanto previsto dall'accordo di prestito con il Grifone, quasi certamente Rovella resterà in Liguria fino al termine della stagione in corso.



Come già affermato qualche settimana fa, la società rossoblù conferma di non avere alcuna intenzione di liberare anticipatamente il centrocampista milanese di proprietà della Juventus. Soltanto in estate il giovane regista potrà quindi raggiungere Vinovo.



Nel frattempo il 20enne di Segrate, dopo aver saltato la sfida con la Fiorentina a causa di un risentimento muscolare accusato nel riscaldamento della gara con i viola, sarà fuori causa anche sabato con l'Udinese.