Cristiano Ronaldo paga a caro prezzo il giallo di ieri contro il Parma. CR7 infatti è entrato in diffida dopo l'ammonizione di ieri e alla prossima verrà dunque fermato per un turno dal giudice sportivo. Ronaldo a rischio squalifica, al prossimo giallo scatterà lo stop per il portoghese. Una leggerezza quella di ieri nel finale di match, sul risultato di 3-1.