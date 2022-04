Un piccolo "giallo", dello stesso colore della divisa indossata ieri sera a Cagliari da una Juventus che, seppur con più fatica del previsto, è riuscita in un colpo a cancellare mentalmente la mazzata della sconfitta contro l'Inter e a preservare il quarto posto dagli assalti di Atalanta e Roma.(foto Sky Sport),, l'uomo del momento dopo il brusco stop alla trattativa per il rinnovo del contratto.per quello che stava vedendo. Con una Juve da poco in vantaggio grazie alla rete di Vlahovic e chiamata a difendere un risultato troppo importante.(e che in diretta ha strappato un sorriso ad Allegri, ndr),, che in sede di presentazione aveva manifestato il fastidio per i "complimenti" giunti dopo la buona prova contro l'Inter, terminata però senza punti. "Quello che conta è la vittoria, soprattutto in Italia", ha voluto precisare Nedved. Piccole frizioni interne o solo un modo perentorio per tenere alta la tensione in una squadra che ha visto sfumare il secondo grande traguardo stagionale dopo l'eliminazione dalla Champions?