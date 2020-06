Secondo La Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi sarà lasciato libero di dire addio alla Juventus in estate. L'esterno ha trovato poco spazio con Sarri e rientra nella lista dei giocatori cedibili, la sua valutazione è da 40 milioni di euro che sia per includerlo in scambi con club stranieri o italiani, oppure per venderlo a titolo definitivo.