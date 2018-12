E' decisamente un buon Natale quello in casa Juventus. E la classifica non c'entra nulla. La storia, raccontata da GiovaniBianconeri.it, vale più di mille scudetti. Nel 2015 Bryan, protagonista in maglia bianconera fin dai Pulcini, scopre di avere un brutto tumore. Inizia così un periodo difficile, nel quale però la Juventus gli sta vicino: l’esempio arriva da, che dedicò al ragazzino un gol in un derby di Coppa Italia, con tanto di dedica sulla maglia: “”, le parole del centrocampista francese.Negli ultimi mesi Bryan (foto dal suo profilo Instagram) ha ricominciato a stare sempre meglio, tanto da tornare dallo scorso novembre ad allenarsi a Vinovo con i compagni.. Un gradito ritorno, la migliore notizia possibile prima di Natale.