nella quarta giornata di una Champions League chiusasi per i bianconeri agli ottavi di finale, dopo una clamorosa doppia sfida contro il Bayern Monaco. Tre anni fa esatti, al gol di Johnson per il vantaggio dei tedeschi al minuto 18, risponde Stephansul finire del primo tempo. Il bellissimo gol del terzino destro svizzero è la rete del giorno in casa bianconera, pubblicata tramite l'account Twitter ufficiale: