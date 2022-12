Un gol per mettere a tacere le critiche e sperare nel passaggio del turno.Un’avventura iniziata male quella dello juventino e finita in anticipo, fatta di- Ha provato a sfogarla in un’esultanza che sta già facendo molto discutere. L’ex Fiorentina segna il 2-1 ed esplode in. Si tocca gli attributi come a mostrarli e a dimostrare la sua superiorità alle malelingue. I suoi Mondiali sono stati pieni di. Dallache lo aveva frenato nelle ultime settimane alla Juve e nelle prime gare con la Serbia, aiche lo vedevano impegnato in una relazione clandestinae che hanno minato il già precario equilibrio interno della nazionale balcanica. Il bomber ha provato a lasciarsi tutto alle spalle per prolungare il cammino agli ottavi ma i troppi errori difensivi hanno sbarrato l’accesso alla seconda fase a una nazionale piena di talento ma sempre incompiuta.- Vlahovic dovrà ora sbollire la rabbia, provare a guarire dai problemi fisici e ripresentarsi pronto per la seconda parte di stagione alla Juve.La strada però è ancora lunga. Anche con la Svizzera, il serbo è parsoPrima della rete era stato totalmente avulso dal gioco e aveva toccato poche volte la sfera. Inoltre Dusan è statoda Jovic. Proprio nel momento in cui alla Serbia servivano i gol per ribaltare la situazione, Stojkovic ha preferito affidarsi all’attuale attaccante della Fiorentina. Una dimostrazione di quanto. Tra i tanti, nuovi, compiti dic’è sicuramente anche quello di rivitalizzare un sicuro patrimonio della Juve.