Juve-Lazio è la partita di Sergej Milinkovic-Savic. Per il Corriere dello Sport, il serbo è l'obiettivo numero uno di Max Allegri per il salto di qualità del centrocampo della Juventus. Vai i contatti avuti tra la dirigenza bianconera e Kezman, con l'agente che sta assicurando di avere un patto con Lotito: se un top club si presentasse dalla Lazio con un'offerta importante (ma non folle), allora Milinkovic verrebbe lasciato andare