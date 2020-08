Un'eliminazione che costa caro. La Juve in una sola notte, quella dell'uscita dalla Champions per mano del Lione, ha perso 10,5 milioni di euro. E' quanto vale l’ingresso nei quarti, dove i bianconeri avrebbero affrontato, il prossimo 15 agosto, il Manchester City di Pep Guardiola. Da qui alla finale di Lisbona, il tesoretto Uefa è stimato in 37,5 milioni - spiega i Corriere dello Sport - a cui vanno aggiunti 4 milioni per la squadra vincitrice del trofeo e ulteriore budget, compreso tra i 3,5 e i 4,5 milioni, per la partecipazione/eventuale vittoria nella sfida di Supercoppa Uefa.