Un ko inatteso in assoluto e soprattutto in queste dimensioni. Lo 0-3 della Juventus contro il Villarreal all'Allianz Stadium ha lasciato sotto choc la società bianconera, che non si aspettava un'eliminazione così prematura dalla Champions League. Una sconfitta che porterà la dirigenza a riflessioni ancora più approfondite sul futuro di diversi calciatori, da quelli in scadenza di contratto a quelli che, per un motivo o per un altro, non rientrano nei piani del club. Tra questi, anche Adrien Rabiot, un ingaggio pesante per le casse juventine, di cui però sarà difficile liberarsi...