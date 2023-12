Daniele Rugani, in panchina durante Monza-Juventus, è stato pizzicato dalle telecamere di Dazn dopo il gol del momentaneo pari di Valentin Carboni in una reazione spontanea. “Però non si butta via un campionato così!”, ha detto il difensore. Un labiale che testimonia come il gruppo bianconero pensi allo scudetto, nonostante i tentativi di Allegri di gettare benzina sul fuoco.