La scenata di ieri sera al momento della sostituzione nella gara contro il Milan sta facendo letteralmente il giro del mondo. Ma, tra una battuta e un commento, c'è chi già fiuta una possibile crisi tra Cristiano Ronaldo e la Juve. E allora perché non provarci? Questo il pensiero che potrebbe essere uscito in una chiacchierata tra ​Glazers ed Ed Woodward, proprietari del Manchester United. Secondo l'Express, i Red Devils starebbero ragionando seriamente su un possibile ritorno di CR7 ad Old Trafford e questa mini-crisi in casa bianconera potrebbe essere lo spiraglio perfetto per provarci.