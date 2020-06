La Juventus potrebbe tornare a fare affari con l’Ajax. La scorsa estate i bianconeri portarono De Ligt a Torino, questa volta si potrebbe parlare di Donny van de Beek. Il condizionale, però, è d'obbligo, infatti Fabio Paratici non lo ha iscritto tra le priorità, ma risulta comunque a cui la Juve presta attenzione. Stando a quanto riporta il Mirror, il club attualmente in pole per l’olandese sarebbe il Manchester United, disposto a sacrificare Andrea Pereira per formare una mediana di primissimo livello, composta da Van de Beek, Pogba (obiettivo di mercato della Juve) e Bruno Fernandes.