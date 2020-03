Secondo quanto riporta il Sun, il Manchester United avrebbe fissato il prezzo di Paul Pogba: per portarlo via dai Red Devils, serviranno ben 110 milioni di euro. La Juventus sogna il suo ritorno, in estate ci proverà facendo valere le sue carte, godendo di ottimi rapporti con il suo agente Mino Raiola, che però recentemente, in un’intervista a Marca, ha fatto spaventare i bianconeri: “Quest'estate vorrei portare a Madrid un big a titolo definitivo, sarebbe un orgoglio per me e per tutti i miei calciatori perché il Real è un grande club”. Il centrocampista francese è un pallino di Zidane da diverso tempo.