L’affaire Pogba, entrato prepotentemente nella sua fase più calda, orienta le prossime mosse del Manchester United per disegnare il centrocampo del futuro.



Secondo quando appreso da Indipendent, Ole Gunnar Solskjaer avrebbe già trovato il sostituto del francese. Si tratta di Youri Tielemans. Il belga, classe 1997, dopo aver iniziato la stagione 2018/19 al Monaco, nel gennaio scorso è stato ceduto in prestito al Leicester. Il giovane, quindi, ha già calcato i campi e respirato le atmosfere della Premier League e sarebbe pronto ad un ulteriore upgrade nella propria carriera.



Tielemans ha un contratto con il Monaco fino al 30 giungo 2022 ma, come ha già annunciato durante una conferenza stampa, vede difficile una sua permanenza nel Principato.



Su di lui il Manchester United vigila e sarà braccio di ferro con il Manchester City che aveva da tempo messo gli occhi sul giocatore.



Il richiamo della Premier chiama, Tielemans risponde presente.