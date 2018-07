Il mental coach Sandro Corapi ha parlato a Tuttosport dell'impatto di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio della Juventus: "Per i giovani sarà importante il contatto con CR7, per apprendere dalla sua esperienza internazionale: è un leader nato. Ma anche i senatori metteranno in conto che è un conto è vivere Ronaldo come un avversario, un conto è averlo al fianco: è lì che ti guarda, ti osserva. Aumenta assolutamente il senso di responsabilità dei più anziani. Il rapporto con Allegri? I grandi si annusano, così faranno Ronaldo e Allegri. Sono due campioni, tra gente così ci si capisce al volo: basta un solo sguardo. Viaggiano sulla stessa frequenza d’onda, ce l’hanno scritto nel Dna".