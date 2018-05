Il mercato della Juventus ruota attorno alle possibili partenze dei big e ai loro eventuali sostituti, in tutti i reparti. Buffon accetta l'offerta del PSG, oggi i dirigenti bianconeri incontrano il Genoa per Perin: con l'intenzione di non superare i 10 milioni inserendo una o più contropartite tecniche.



Si svincolano a parametro zero anche i terzini Asamoah (Inter) e Lichtsteiner, così Marotta e Paratici si sono già messi al lavoro per riportare in Italia l'ex granata Darmain (Manchester United). Senza dimenticare il ritorno di Spinazzola e l'arrivo di Caldara, sempre dall'Atalanta. Al centro della difesa, se parte Benatia, occhi su Gimenez o Godin (Atletico Madrid).



A centrocampo è fatta per Emre Can a parametro zero dal Liverpool. Poi c'è il quiz-Khedira: il tedesco deve ancora decidere se restare o meno. In lista per l'ipotetica sostituzione ci sono Pellegrini (Roma), Bonaventura (Milan), Cristante (Atalanta) e Kovacic (Real Madrid). Discorso a parte per Milinkovic (Lazio): un sogno da 100 milioni.



In attacco non è incedibile Higuain. Può tornare Morata dal Chelsea con la stessa formula di Cuadrado: pagamento dilazionato con prestito oneroso iniziale. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, resta vivo l'interesse per Martial (Manchester United): ora il Bayern Monaco non sarebbe più così deciso a prenderlo, ma serve l'uscita di Mandzukic, che con la conferma di Allegri non è detto se ne vada.