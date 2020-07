La Juventus è sempre vigile anche sul mercato dei giovani talenti. Occhi puntati sul difensore della Roma, Riccardo Calafiori, rappresentato dall'agente Mino Raiola. Sempre secondo Tuttosport, per l'attacco la pista straniera porta al brasiliano Kaio Jorge del Santos, in Italia seguiti Gianluca Scamacca (in prestito all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo) e l'ex interista Andrea Pinamonti del Genoa.