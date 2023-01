Non si muove. Questo è il messaggio che la Juve ha fatto arrivare a Matias Soulé e i suoi agenti in questa fase di mercato, pur con la consapevolezza che negli ultimi giorni può sempre succedere di tutto. Positivi i riscontri dell'esperimento da esterno a tutta fascia, preziosi i suoi contributi anche per pochi minuti nei finali di partita. Morale: Allegri vuole tenerlo. E quindi rimane. Almeno per ora.