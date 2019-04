La Juventus dice addio a Gianfranco Leoncini. Questo il messaggio del club bianconero tramite il proprio sito ufficiale:



"Ci ha lasciato venerdì, all'età di 79 anni, Gianfranco Leoncini, pilastro della Juventus dal 1958 al 1970.



Mediano instancabile e duttile, tanto da venire più volte schierato come difensore esterno, sapeva anche colpire in avanti, tanto da realizzare 25 reti nelle sue 384 presenze in maglia bianconera. Quella stessa maglia esposta allo Juventus Museum a ricordare le sue 12 stagioni a Torino, durante le quali conquistò tre scudetti, nel '60, '61 e '67, e altrettante Coppe Italia, ancora nel '59, '60 e '65.



La Juventus ricorda con infinito affetto il grande “Leo” e si stringe al dolore della sua famiglia, cui vanno le più sentite condoglianze da parte della società e di tutti i tifosi".