Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha risposto così alle domande sul suo futuro in bianconero nel corso della conferenza stampa di oggi : "Fino ad ora alla Juve mi sono divertito perché abbiamo vinto 8 titoli su 9 in Italia, due supercoppe e abbiamo fatto due finali di Champions. Quando non troverò più entusiasmo, sarà il momento in cui smetto. Caratterialmente sono così. Non starò mai a guardare partite 24 ore su 24. Ora dobbiamo stare solo zitti e lavorare setiamente lavorando al meglio. I tifosi sono liberi di criticare. In quei momenti bisogna stare solo zitti e ci aiuta a ricaricare oguno di noi".