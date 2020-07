"C’è sempre un motivo per essere felici e le tradizioni vanno sempre rispettate. Vederti sorridere così è il regalo che fai tu a noi anche nel giorno del tuo compleanno. Auguri amore di Babbo. Stai diventando grande". Leo Bonucci in versione papà affettuoso scalda sempre il cuore. Il difensore bianconero ha dovuto festeggiare il compleanno del primogenito Lorenzo a distanza, lui che è in ritiro con la squadra in vista della partita di questa sera tra Juventus e Milan.