"Working hard to get back to full fitness!", scrive Matthijs De Ligt. Il che tradotto significa: "Lavorando duramente per tornare in piena forma". Il messaggio su Instagram è chiaro: dopo un buon Europeo, macchiato dall'espulsione finale, il difensore olandese è tornato ad allenarsi alla Continassa ad inizio settimana e ora spinge per essere al meglio il prima possibile.