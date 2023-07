"Resta solo chi è convinto" è lo slogan della nuova Juventus, che vale per tutti. Compreso Dusan Vlahovic, che ieri al raduno ha incontrato per la prima volta il nuovo dirigente bianconero Cristiano Giuntoli. I tifosi hanno supplicato l'attaccante serbo: "Resta con noi, non ci lasciare". "Nuova stagione, stessa passione", ha detto via social Vlahovic. Conteso sul mercato da Chelsea, Tottenham e PSG. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il centravanti vorrebbe provare una nuova avventura e potrebbe restare a Torino nel caso in cui al suo posto venga sacrificato un altro ex Fiorentina: Federico Chiesa, sempre nel mirino di Liverpool e Newcastle.



Intanto la Juve valuta le alternative sul mercato: dal danese Rasmus Hojlund dell'Atalanta (già in orbita Manchester United) a Jonathan David del Lilla (cercato dal Napoli per il dopo Osimhen) e al marocchino Youssef En-Nesyri del Siviglia.