Messaggio Twitter del centrocampista della Juve Sami Khedira che ringrazia chi si sta muovendo in prima persona per la lotta al coronavirus: "Ciao a tutti! Oggi vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti i medici, gli assistenti medici, gli infermieri, i farmacisti, i poliziotti, i dipendenti dei supermercati, i camionisti, i servizi di consegna, il personale in laboratori. Grazie a tutti coloro che ogni giorno cercano di trovare un antidoto al virusa voi va assolutamente tutto il mio rispetto e il mio applauso. Grazie mille di cuore, continuate così".