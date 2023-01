Ci pensa Lapo Elkann a caricare tutta la Juve a nome del popolo bianconero. Lo fa con un video affidato ai social, attraverso il quale chiede alla squadra di Max Allegri una sola cosa: la vittoria. Anzi due: la vittoria e lo scudetto. Questo il messaggio di Lapo: "Una partita estremamente importante Napoli-Juventus. Il Napoli ha fatto un inizio di stagione meraviglioso, la Juve sta facendo un secondo inizio di stagione molto molto agguerrito. Mi auguro che i giocatori in campo e il mister portino a casa la vittoria. Per quale motivo? Perché noi juventini vogliamo essere in lotta per lo scudetto e non demordiamo mai. Vogliamo vincerlo, vogliamo vincerlo sul campo e questo dipende da voi giocatori. Dunque date il massimo, fate il massimo e soprattutto segnate gol, gol, gol. E portate a casa la vittoria perché è fondamentale per la vittoria dello scudetto”