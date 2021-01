Andrea Pirlo parla nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Samp e su Fagioli, debuttante contro la Spal, dice: "Resterà in prima squadra o farà la spola? Ha fatto bene l'altra sera. Si è aggregato a noi anche perché è partito Portanova e per sostituirlo nella rosa abbiamo pensato a lui fin dall'inizio di gennaio. Farà parte della Prima Squadra e in qualche occasione potrà andare con l'U23".