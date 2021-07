Nel corso della settimana i giocatori della Juventus ancora in vacanza poiché impegnati con le rispettive nazionali in Europei o Copa America faranno rientro a Torino, e si aggregheranno al ritiro estivo della Continassa. Tra questi il portiere polacco Wojciech Szczesny, che oggi su Instagram ha scritto: "4 anni fa firmavo il mio primo contratto con questo grande club, non vedo l'ora di vivere la prossima stagione!".