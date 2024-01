Juve, il Monza chiede Kean: il punto

Secondo quanto riporta Sportitalia l'attaccante azzurro è finito nel mirino del Monza, a caccia di un nuovo attaccante per la seconda metà della stagione.. Sull'ex attaccante del Paris Saint-Germain va registrato anche l'interesse diche cercano rinforzi nel reparto offensivo.L'attaccante cresciuto nel Torino, con un passato nel Verona,. Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Genoa (15 dicembre 2023) ha parlato così del suo infortunio:. In questa stagione, condizionata dai problemi fisici, ha giocato 472' spalmati in 12 partite. Ha chiuso l'annata 2022-23 con 8 gol in 40 partite, con la Juve sono 22 i gol in 115 uscite. Il suo contratto con i bianconeri scade nel giugno 2025.