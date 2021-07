Se stasera sul campo Monza e Juventus si affrontano per un'amichevole di gran tradizione come il Trofeo Berlusconi, sul mercato le due società potrebbero avere un dialogo su un giocatore che oggi vedremo all'opera con la maglia bianconera: la talentuosa ala Felix Correia, che secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe andare in prestito al club brianzolo. Per Correia, una squadra di Serie B di grande ambizione come il Monza potrebbe essere un contesto ideale nel quale misurarsi con una certa continuità. E la Juve potrebbe così monitorarne la crescita.