Secondo il Mundo Deportivo in Spagna, questa sarà l'ultima stagione di Massimiliano Allegri alla Juventus, a prescindere da come finirà. Le sirene di Premier League e Real Madrid cominciano a essere troppo suadenti. E i bianconeri avrebbero già in mente e in mano il successore: Zinedine Zidane, ex bianconero.