Il Napoli sta definendo il suo futuro, mentre è impegnato nella serratissima lotta Champions del nostro campionato. Il tecnico in pole per il dopo Gattuso è l’ex Inter Luciano Spalletti, apprezzato anche per la sua capacità di gestire i giovani, necessari per ridurre il monte ingaggi della squadra. In questa direzione, il ds Giuntoli segue Kaio Jorge, nuovo astro nascente del calcio brasiliano nonché campione del mondo Under 17, accostato anche alla Juventus. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’affare potrebbe andare in porto nel giro di una decina di giorni.