La Juventus non smette di monitorare Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli. Il polacco, infatti, piace ai bianconeri da tempo e Paratici vorrebbe sfruttare la scadenza del suo contratto con i partenopei (2021) per far scendere il prezzo del giocatore. Secondo quanto riporta Sky Sport, Milik resta un obiettivo concreto, ma le richieste del Napoli non sembrano cambiare: De Laurentiis chiede solo cash, senza contropartite che possano far scendere il prezzo, anche se l'accordo per il rinnovo del contratto resta ancora lontano. La Juventus ci pensa, nel frattempo studia anche alternative (si parla ancora di Raul Jimenez del Wolverhampton).