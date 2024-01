Juve, il Napoli rilancia per Samardzic: la nuova offerta all'Udinese

Il Napoli rilancia per Samardzic. Il presidente De Laurentiis rientra dalla Spagna e tratta con i Pozzo per battere Giuntoli, che lo vorrebbe portare alla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, i campioni d'Italia offrono 40 milioni di euro per il centrocampista tedesco naturalizzato serbo e per il difensore argentino Perez.