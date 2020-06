Maurizio Sarri ha fatto un nome alla dirigenza della Juve per il dopo Miralem Pjanic: quello di Jorginho. È lui nelle idee dell'allenatore il sostituto ideale del bosniaco per la mediana. Non si tocca, invece, Rodrigo Bentancur: per Sarri può fare sia il regista che la mezzala ed è un prospetto per presente e futuro.