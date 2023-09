La strategia del futuro della Juventus verrà approvata nel cda di oggi e sarà un ritorno al passato, sostenibile e competitivo. L'obiettivo è tornare al 2015 quando i conti erano a posto e si riuscì ad arrivare in finale di Champions. Per questo il nuovo mercato di Cristiano Giuntoli dovrà essere improntato verso giocatori giovani e di prosepttiva, dai costi contenuti affiancati però da figure importanti di riferimento nello spogliatoio per crescere.