Da anni si invoca il restyling sulla corsia mancina, dovenon splende più come ai tempi di Allegri. Adesso che quest’ultimo è tornato, vuole lavorare sodo per lucidare al meglio la classe del terzino sinistro, in grande spolvero con il Brasile in Copa America. Inoltre, le priorità di mercato sono altre e solo una grande occasione potrebbe spingere l’ex Porto al di fuori di Torino. Per questo, al momento, è accantonato il dossier, valutato dall’Atalanta almeno 30/35 milioni di euro.