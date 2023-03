Marco Fagioli, papà del centrocampista della Juventus, Nicolò, fa il punto sulla stagione del figlio, con uno sguardo al futuro: "Ammetto che fino a ottobre ero molto preoccupato, però io ho giocato a livello dilettantistico e so che nel calcio tutto può cambiare da un giorno all’altro - dice, come si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Perciò gli ho sempre detto di stare tranquillo e di aspettare. I complimenti di Pirlo fanno effetto, Nicolò però sa che deve crescere, si diventa campioni dopo i 25 anni. Pirlo alla sua età non aveva ancora fatto il grande salto. Anche mio figlio giocava trequartista prima di essere spostato in mezzo. La sua qualità principale per me è la visione di gioco, gli manca qualcosa in fase di rifinitura".



Nicolò Fagioli, classe 2001, in questa stagione ha disputato 28 presenze con la maglia della Juventus, con due reti (contro Lecce e Inter). Per lui anche una presenza con la Nazionale maggiore, a novembre contro l'Albania. Numero di maglia 44, Fagioli ha un contratto con la Juventus fino al 2026, con un ingaggio netto di un milione di euro a stagione.