Maurizio Favilli, papà di Andrea, attaccante della Juventus e autore di una doppietta contro il Bayern Monaco, parla a Tuttojuve: "Noi nella Juve ci abbiamo sempre sperato e creduto e ci ha sempre creduto Andrea in primis. La Juve in questi anni ci ha sempre dato conferma che lo voleva e addirittura quando è stato operato anziché tirarsi indietro hanno fatto un passo in più e l'hanno incoraggiato. Quando è stato operato con noi c'era Chiellini (Claudio, ndr): la Juve c'era. E per noi è stato un forte appoggio, una motivazione extra per guarire prima. Genoa? Ora non sappiamo. Dopo quello che sta succedendo, dopo la doppietta, è vero che c'è il Genoa, ma non so cosa può venire fuori. Non so come questa situazione può cambiare".