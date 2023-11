Livio Miretti, papà di Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, intervistato da Sportitalia parla del figlio, che domenica a Firenze ha segnato il suo primo gol con la maglia della prima squadra bianconera: "Come abbiamo festeggiato questo momento? Ci siamo commossi, aspettavano tutti questo e devo dire che lo aspettavamo anche noi. Perché i gol li ha sempre fatti: Dalle giovanili ad oggi non aveva mai passato un anno senza segnare. Mi sembrava strano".



Allegri lo ha chiamato questo gol, nella conferenza della vigilia: "Sì, il mister lo sprona. Vedendolo negli allenamenti penso che sappia bene che la porta lui la 'veda'. Magari giocare a vent'anni in una squadra come la Juventus è diverso e dunque ci sta che ci abbia messo un po'. Poi sta crescendo in una Juve diversa da quella di 5-6 anni fa. In Italia poi si sa, abbiamo tutti fretta".



Marchisio è uno di quelli cui si è ispirato? "Ce ne sono tanti. Da piccolo il suo ex allenatore lo chiamava 'Nedved' per la pettinatura e per il modo di correre: si faceva i capelli come Pavel. De Bruyne ed i giocatori come lui gli sono sempre piaciuti. Ma gli piaceva anche il basket".