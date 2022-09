Quando ci sono cambiamenti - specialmente nell'ambito di una squadra - c'è sempre qualcuno che può patirli e che necessita di tempo per assorbirli e tornare sui propri livelli. È accaduto anche a. Complice anche un po' di sfortuna, il centrocampista della Juventus - grande investimento dell'estate 2021 - ha perso qualche certezza in questo avvio di stagione e a dispetto delle cinque gare da titolare in campionato non appare come un elemento imprescindibile nel centrocampo bianconero.