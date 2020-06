Un vero e autentico paradosso vede coinvolta laper questa nuova ripresa della stagione e ha come protagonista uno dei calciatori più chiacchierati degli ultimi anni sia per il suo potenziale, sia per il suo rendimento e, soprattutto per le molte chance di mercato che sono nate e continueranno a nascere attorno a lui:. Il brasiliano, infatti, persi è trasformato inevitabilmente in un elemento essenziale pur restando ancora un forte uomo mercato in uscita.Coninfortunato enon al 100% (come da lui stesso confermato), accanto aper Maurizionon rimangono tante alternative e ildi Douglas Costa rappresenta ad oggi la miglior carta a disposizione nel mazzo dell'allenatore toscano che con il 4-3-3 e con il brasiliano in fascia aveva iniziato la stagione e l'aveva ripresa (al ritorno dai tanti e lunghi stop per infortunio) poco prima dello stop per il Covid.partirà dal 1' e anche in campionato salvo sorprese sarà confermatoNon è un caso chel'intermediario che lo ha portato in bianconero dal, neanche un mese fa confermò ala non centralità e quindi la cedibilità di Douglas Costa nei progetti della Juve: "quanto potrebbe fare con le sue qualità. Non credo ci siano giocatori incedibili, magari un paio. Per il resto ci possono essere scambi clamorosi per dare vita a plusvalenze reali".Il mercato della Juventus sarà fatto principalmente di scambi e a confermalo questa volta è stato il ds Fabio Paratici.perché, soprattutto se farà bene da qui a fine stagione, aumenterà il suo valore di mercato che è già molto alto. Dopo i primi contatti con il(in uno scambio con Gabriel Jesus) su di lui ci sono oggi gli occhi dele del. In entrambi i club la Juve ha obiettivi sensibili comeanche se una trattativa vera e propria non è mai partita.