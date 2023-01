Il Parma guarda anche in casa Juventus nella sua vasta opera di monitoraggio del mercato.



Tra i molti profili esaminati in questi ultimi giorni di trattative dai dirigenti gialloblù ci sarebbe anche quello di un giovane esterno d'attacco di proprietà bianconera ma attualmente domiciliato in prestito alla Cremonese.



Si tratta, stando a quanto riporta stamane la Gazzetta di Parma, del 24enne Luca Zanimacchia, giocatore di cui mister Ballardini pare disposto a privarsi.



Prima di definire l'operazione, tuttavia, sarà necessario il via libera della Juventus, dal momento che su Zanimacchia la Cremonese vanta un obbligo di riscatto che ora potrebbe decidere di non voler più esercitare.