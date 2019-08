Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il patto fra la Juventus e Mauro Icardi di fare un tentativo per portarlo a Torino nel corso di questa estate rischia di saltare. La promessa fatta a Wanda Nara si scontra con la difficoltà del club bianconero a cedere i tanti, troppi esuberi in rosa. Da Dybala a Mandzukic, passando per Higuain, Rugani, Matuidi e non solo, senza cessioni il ds Paratici non potrà fare un'offerta concreta ai nerazzurri.