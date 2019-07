Juventus e Inter si sono date battaglia in questi prime settimane di mercato. Se non una guerra vera, quantomeno una serie di dispetti che hanno riacceso il Derby d'Italia. Come riporta La Repubblica, l'asse che si sta consolidando con la Roma nasce proprio da questo: creare una coalizione che possa garantire sia una canale preferenziale tra le due squadre sia, inoltre, rallentare le mosse dell'Inter. Sul banco degli imputati, quindi, i due club, su quello dei testimoni, invece, i giocatori coinvolti nell'intrigo. Su tutti, Edin Dzeko e Gonzalo Higuain: la Roma ha bloccato i contatti con i nerazzurri per il bosniaco da inizio luglio, mentre, sottotraccia, lavora per portare il Pipita a Roma. Una mossa che fa spazientire l'Inter, ancora vincolata dalla cessione di Icardi sul quale, guarda caso, c'​è proprio la Juve - per non aprire il capitolo Lukaku. Insomma, quando c'​è rivalità, anche le teorie del complotto non si sprecano.