La Juve cerca rinforzi a sinistra. Une delle priorità bianconere delle prossima stagione, infatti, è quella di trovare una valida alternativa ad Alex Sandro, titolare in 20 delle 24 partite di Serie A, 18 delle quali giocate per tutti e 90 i minuti: non c'è un vero e proprio vice del brasiliano in rosa, top player del ruolo ma costretto, troppe volte, a giocare seppur non in perfette condizioni. Preservarne la qualità e il fisico: per questo, la Vecchia Signora, vuole investire sull'out mancino.



I NOMI - Diversi i nomi seguiti. Il preferito dalla dirigenza è Emerson Palmieri, laterale del Chelsea, cedibile per i Blues (al pari di Marcos Alonso): valorizzato da Sarri la scorsa stagione, titolare della corsia mancina in Nazionale, l'ex Palermo e Roma è in cima alla lista dei desideri di Paratici e Nedved. Da monitorare, poi, anche la situazione Luca Pellegrini: in prestito al Cagliari, sta convincendo le alte sfere juventine. Verrà valutato in ritiro per vedere se ritenuto pronto per il ruolo di vice Alex Sandro, che, a oggi, è ritenuto incedibile. Per il ruolo di vice si pensa anche a un altro Alex, Telles, visto in Italia all'Inter ma sempre gradito alla Juventus: al momento non è una prima scelta, ma in estate tutto può succedere. Con la Juve pronta a investire a sinistra.