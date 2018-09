Massimiliano Allegri ha un piano per far tornare Paulo Dybala titolare nella Juventus. Come si legge sul Corriere di Torino, il tecnico pensa ad un attacco composto dall'argentino insieme a Mandzukic e Cristiano Ronaldo: la soluzione può essere in una formazione più coperta nel reparto difensivo, con l'utilizzo di “terzini bloccati”. Così, a turno uno tra De Sciglio e Barzagli potrà dare il cambio rispettivamente ad Alex Sandro e Cancelo.