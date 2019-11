Cristiano Ronaldo non ci sarà a Bergamo. Non è partito con i compagni per la trasferta che oggi, ore 15.00, vedrà impegnati i bianconeri alla ricerca dei tre punti dopo la sosta. CR7 è rimasto a Torino, per lavorare alla Continassa e recuperare a pieno, in modo da esserci già in Champions League, contro l'Atletico. "Concentrato sul mio recupero per tornare il prima possibile", ha detto sui social, facendo capire come il fastidio al ginocchio non sia ancora del tutto passato. Un problema che ne ha limitato il rendimento e che ora verrà trattato con l'ausilio di una tabella di riatletizzazione.